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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Karşıyaka'da 11 koronavirüs vakası! 8'i futbolcu...

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Karşıyaka'da 11 koronavirüs vakası! 8'i futbolcu...
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Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Altındağspor maçı öncesinde uygulanan testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 çalışanda pozitif bulguya rastlandığı hatırlatıldı. Görülen lüzum üzerine yapılan testlerde 5 futbolcu ve 1 çalışanın daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alındığı kaydedildi.

Karşıyakada 11 koronavirüs vakası 8i futbolcu...

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