Karşıyaka, Yunan ekibini devirdi

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Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i 95-79 yendi.

Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini aldı. Kolossos H Hotels ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Bu arada, ikinci yarının ilk dakikalarında konuk ekibin hücumunda çalınan faulün ardından çıkan tartışmada Karşıyaka'dan Boutsiele ile Kolossos H Hotels'ten Danusevicius diskalifiye edildi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovenya), Saverio Lanzarini (İtalya)

Karşıyaka: McCollum 23, Russell 16, Hakan Sayılı 6, Webb 10, Thomas Akyazılı, Boutsiele 14, Mehmet Demirel 2, McDermott 2, Jefferson 9, Mert Celep, Kenan Sipahi 9, Muhsin Yaşar 4

Kolossos H Hotels: Toney 2, Nelson 8, Slaftsakis 4, Koloveros 8, Tsairelis 4, Okoro 2, Petropoulos 8, Chatzinikolas 7, Billis 6, Galvanini 12, Perrantes 11, Danusevicius 7

1. Periyot: 28-25

Devre: 58-38

3. Periyot: 76-55

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Diskalifiye: 22.53 Boutsiele (Karşıyaka), 22.53 Danusevicius (Kolossos H Hotels)