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Karşıyaka, Yalovaspor karşısında farklı kazandı!

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#Karşıyaka#Yalovaspor#Basketbol
Karşıyaka, Yalovaspor karşısında farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 17:42

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, Yalovaspor'u 104-81 yendi.

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Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Yalovaspor'u 104-81 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka: Kenan Sipahi 13, Errick McCollum 13, James Webb 15, Damien Jefferson 15, Jerry Boutsiele 9, Muhsin Yaşar 9, Daron Russell 17, Hakan Sayılı, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep, Thomas Akyazılı, Sean McDermott 11

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Yalovaspor: Travis McConico 20, Grant Sherfield 12, Kadir Bayram 4, Jaylen Johnson 16, Martin Peterka, Egemen Güven 15, Martin Krampelj 9, Wes Clark, Boran Güler 5, Ege Özçelik, Ahmed Ismael Hill, Melih Kapucu

Başantrenör: Hakan Yavuz

1. Periyot: 34-25 (Karşıyaka lehine)

Devre: 64-40 (Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 92-61 (Karşıyaka lehine)

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#Karşıyaka#Yalovaspor#Basketbol

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