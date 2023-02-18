Karşıyaka ve Göztepe tek yürek

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Depremzedelere destek olmak için yıllardır profesyonel liglerde karşılaşmayan iki takım arasında vicdanlarda oynanacak derbinin Passolig’in internet sitesinde 50 TL’den satışa çıkan sanal maç biletlerine binlerce taraftar akın etti. İlk gün İzmirli iş insanlarından Mesut Sancak 10 bin adet, Murat Çeçen 5 bin adet, Remzi Erdem 4 bin adet, Can Kestelli 500 adet, İzmir Ticaret Borsası 2 bin adet, Göztepe Spor Eğitim Vakfı 1925 adet, İzmir Ticaret Odası ve Pozitif Kurumsal biner adet hatıra bileti alarak kampanyaya katkıda bulundu.



İki kulüp arasında 1981 yılında İzmir Atatürk Stadı’nda oynanıp, 80 bin kişiyle o dönem 2’nci Lig’de dünya seyirci rekorunun kırıldığı maçtaki seyirci sayısını bile geride bırakmayı planlayan vicdanlarda oynanacak derbiye ünlüler Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Sarp Apak, Alp Kırşan, Engin Öztürk, Hazal Subaşı, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla destek verdi. Elde edilecek tüm gelirin yaraları bir nebze olsun sarmak hedefiyle deprem bölgesine aktarılacağı kampanya 26 Şubat’ta sona erecek.



MEHMET SEPİL: YARALARIMIZI BİRLİKTE SARALIM



Danimartalı Rasmus Ankersen başkanlığındaki Göztepe’nin eski başkanı ve halen mevcut yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Sepil, tüm sporseverlere depremin yaralarını sarmak için kampanyaya destek olma çağrısı yaptı. Sepil, afet bölgesine yardım için sporseverlerin vicdanlarında oynanacak derbi kampanyası kapsamında, "İki köklü kulübümüz depremzedelere yardım için bir araya geliyor. Göztepe ve Karşıyaka arasında yapılacak temsili maç için hatıra biletleri satıya çıktı. 1981 yılında kırılan seyirci rekorunu tekrar kırmak ve yaralarımıza merhem olmak için sizleri hatıra bileti almaya davet ediyoruz. Tek tribün, tek yürek olalım, yaralarımızı birlikte saralım" ifadelerini kullandı. Göztepe’de takım kaptanları Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da sporseverleri anlamlı kampanyaya destek olmaya davet etti.



TURGAY BÜYÜKKARCI: "DESTEKLER DEPREMZEDELER İÇİN YUVAYA DÖNÜŞŞÜN"



Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "TekTribünTekYürek" kampanyasında desteklerin depremzedelere yuvaya dönüşmesi için çağrı yaptı. Büyükkarcı, "Sevgili ülkem, gelin sporun, dostluğun yüzünü depremzede yurttaşlarımıza desteğe dönüştürelim. 1981 ruhunu daha da büyüterek dünyaya örnek olalım. Sporun dostluk, kardeşlik olduğunun sözde kalmadığını, gerçeğe dönüştüğünü beraberce gösterelim. Tüm sporseverleri, Karşıyaka ve Göztepe taraftarlarını, iş insanlarını, politikacıları, sivil toplum örgütlerini desteğe çağırıyoruz. Tüm destekler depremzedeler için bir yuvaya dönüşsün" ifadelerini kullandı.



Karşıyakalı tüm futbolcular da sosyal medya sayfalarından kampanyaya destek verdi.