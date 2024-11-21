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Karşıyaka Stadyumu'nun yeni ismi belli oldu

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#Karşıyaka#Karşıyaka Stadyumu#Zübeyde Hanım
Karşıyaka Stadyumunun yeni ismi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 17:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı için 250 milyon lira ayırdı. Ayrıca stadın yeni isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı belirtildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapım faaliyetleri için 250 milyon TL ayrıldı. Stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği böylelikle stadın tam isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı açıklandı.

İzmir'de yapımı ile ilgili davalar açılan, arazi, otopark sorunu, imarla ilgili birçok sıkıntılı süreç geçiren Karşıyaka Stadı'nın inşası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi adım attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka stadının yapım faaliyetleri için ise 250 milyon TL ayrıldı.

Bütçede yer alan bilgiye göre Etüt ve Proje Daire Başkanlığı bütçesinde 50 milyon TL ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı bütçesinde ise 200 milyon TL pay aldığı belirtildi. Stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği böylelikle stadın tam isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı açıklandı.

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#Karşıyaka#Karşıyaka Stadyumu#Zübeyde Hanım

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