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Fenerbahçe Manchester United
DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

Karşıyaka sonlarda atıyor

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Karşıyaka sonlarda atıyor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgınıyla liglere verilen ara öncesi play-off hattında yer alıp sezonun tekrar başlayacağı günleri bekleyen Karşıyaka, bu sezon attığı 33 golün 18'ini ilk ve ikinci yarıların son 15 dakikalarında buldu.

Kaf-Kaf, 31-45 dakikaları arasında rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Yeşil kırmızılılar karşılaşmaların son bölümü olan 76-90 dakikaları arasında ise 10 gol kaydetti. İzmir ekibi ilk 15 dakikada 4, 16-30 dakikalar arasında ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

İkinci yarılara hızlı bir giriş yapamayan Karşıyaka, 46-60 dakikaları arasında ise sadece 1 gol atabildi. Yeşil kırmızılılar, maçların 61 ve 75'inci dakikaları arasındaysa 5 kez fileleri havalandırdı.

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