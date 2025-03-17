Karşıyaka şampiyonluk ateşini yaktı

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Sezona müthiş başladıktan sonra Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefat edip, kulübün yönetim krizi yaşadığı dönemde zirveyi kaptırdığı Bursaspor'un 11 puan gerisine düşen Kaf-Kaf, ikinci yarıda yaşadığı mali ile idari sorunlara rağmen teknik direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde şampiyonluk yarışından kopmadı. Uzun süre zirvede rakipsiz kalan Bursaspor 3 maçtır galibiyete hasret kalıp, son 5 maçta yalnız 1 kez kazanabilirken, fırsatı iyi değerlendiren Karşıyaka bitime 7 hafta kala puan farkını 5'e indirdi.

FİKSTÜR AVANTAJLI

Bursaspor'un 52 puanda olduğu ligde 47 puana ulaşarak, 45 puanlı Belediye Kütahyaspor ve 46 puandaki Düzcespor'u sollayıp ikincilik koltuğuna yeniden kurulan İzmir temsilcisi, sezon boyunca yaşadığı sıkıntılara rağmen taraftarı şampiyonluk havasına soktu. Bu hafta Play-Off hattındaki Muşspor'a konuk olacak yeşil-kırmızılı ekip, sezonun son 6 maçının 4'üne iç sahada çıkacak. Karşıyaka ligin finali niteliğindeki son iki maçta ise yarışta çekiştiği Kütahyaspor'a konuk olduktan sonra son maçta Bursaspor'u ağırlayacak.

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YÖNETİMDEN PRİM SÖZÜ

Sezon başında kurduğu güçlü kadrosuyla ligde 7 yıl sonra şampiyon olarak 2'nci Lig'e dönme yarışı vermesine rağmen mali sıkıntılar, şube yönetimdeki istifalar, tesiste son dönemde yaşanan personel ve yemek sorunları nedeniyle moralsiz olan Karşıyakalı futbolculara yeni şube yönetiminden söz geldi. Daha önce 15 Şubat'taki Bornova 1877 maçının galibiyet primlerini alamayan, geçen ay antrenman boykotu yapan, Velimeşespor sınavı öncesi de Tokat Plevnespor galibiyetinin primleri ödenmediği için tepkili olan futbolcular dün ilk gole sevinmedi. Maç sonrası soyunma odasına giren yeni futbol şube yöneticileri İlker Akpınar ile Özgür Okan, takıma hafta içinde primleri zamlı olarak ödeme sözü verdi. Karşıyaka'da Tokat deplasmanına gitmeyerek taraftarı kızdıran Hakan Barış ise önce özür diledi, ardından maç sonu üçlüsünü çektirip tribünle buzları eritti.