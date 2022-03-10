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Karşıyaka rahat nefes aldı

#TFF 3. Lig#Karşıyaka#Anadolu Kulüpleri
Karşıyaka rahat nefes aldı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup’ta üst üste aldığı 2 galibiyetle küme düşme hattıyla puan farkını 6’ya çıkararak rahat bir nefes aldı.

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TFF 3. Lig 3. Grup’un 26. hafta maçında Karşıyaka, Tepecikspor’u ağırladı. Yeşil-kırmızılılar, mücadeleden 56. dakikada Fatih Taşdelen ve 79. dakikada Caner Cengiz’in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Karşıyaka, puanını 33’e yükseltirken, Tepecikspor 35 puanda kaldı.

Rahat nefes aldı

Ligde iki hafta öncesine kadar küme düşme hattının üzerinde averajla yer alan Karşıyaka, üst üste aldığı 2 galibiyetle adeta rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda ligin zayıf ekiplerinden Ceyhanspor’u 7-0 mağlup eden Kaf-Kaf, Tepecikspor galibiyetiyle beraber küme düşme hattıyla puan farkını 6’ya çıkardı. Yeşil-kırmızılılar, kalan 8 haftada galibiyetler alarak üst sıralara yükselmenin planlarını yapıyor.

Karşıyaka, ligin 27. haftasında Karaköprü Belediyespor’a konuk olacak.

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#TFF 3. Lig#Karşıyaka#Anadolu Kulüpleri

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