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Karşıyaka, Mersin'de avantajını koruyamadı!

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#Karşıyaka#Mersin#Basketbol
Karşıyaka, Mersinde avantajını koruyamadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 22:49

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor Kulübü, konuk ettiği Karşıyaka'yı normal süresi 80-80 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 94-87 yendi.

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Mersin Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka'yı 94-87 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Mersin Spor Kulübü: Cobbs 22, Pineiro 4, Cruz 29, Kairys 7, Canberk Kuş 8, Efianayi 12, Olaseni 6, Kartal Özmızrak 4, Emre Tanışan 2, Deniz Kılıçlı

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Thomas Akyazılı, Galliant 19, Muhsin Yaşar 21, Efe Ergi Tırpancı 16, Mert Celep 5, Mehmet Efe Demirel 2, Efe Yılmaz

1. Periyot: 15-23 (Karşıyaka lehine)

Devre: 29-42 (Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 54-66 (Karşıyaka lehine)

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#Karşıyaka#Mersin#Basketbol

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