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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Karşıyaka lidere karşı! Mustafa Aşan ve Namık Barış dönüyor...

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Karşıyaka lidere karşı! Mustafa Aşan ve Namık Barış dönüyor...
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Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Karşıyaka, yarın zirve mücadelesinde lider İçel İdmanyurdu’nu ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.00’te başlayacak.

Çapraz bağlarından ameliyat olan Burak’ın sezonu kapattığı yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ve Namık Barış’ın takımla antrenmana çıkıp oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürdü.

Ligde sezonun ilk haftalarını 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçtiği grupta son 5 maçtan 1 galibiyet çıkaran Kaf-Kaf, 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Karşıyaka’dan 1 maç fazlası bulunan İçel ise 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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Şampiyonluk hedefleri yolunda çok önemli bir 90 dakikaya çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Bu maçta puan kaybına tahammülümüz yok. Kazanıp rakibimizi zirvede yakalayacağız" dedi.

Karşıyaka lidere karşı Mustafa Aşan ve Namık Barış dönüyor...

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