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Karşıyaka, Galatasaray'ı 13 sayı farkla devirdi!

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#Basketbol#Karşıyaka#Galatasaray
Karşıyaka, Galatasarayı 13 sayı farkla devirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 20:05

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 94-81 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği Galatasaray'ı 94-81 yendi.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan rakibine 12-0'lık seriyle cevap veren Karşıyaka, 5. dakikayı 12-5 önde geçti. Kalan bölümde farkı 13 sayıya (23-10) kadar çıkaran ev sahibi ekip, periyodu 23-14 üstün bitirdi.

İkinci periyoda Webb, Muhsin ve Russell'ın sayılarıyla 7-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka, 16. dakikada Kenan'ın 3 sayılık basketiyle farkı 17 sayıya yükseltti: 37-20. Buğrahan ve Livingston'la 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray, Livingston'un 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya kadar indirdi: 41-34. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 46-37 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında Webb ve Jefferson'un sayılarla farkı 12 sayıya (54-42) çıkaran Karşıyaka önünde Livingston'la etkili olan Galatasaray, 26. dakikada Palmer'ın üst üste sayılarıyla 3 sayıya kadar indirdi: 60-57. Jefferson'la farkın azalmasına izin vermeyen Karşıyaka, periyodu 68-59 üstün tamamladı.

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Son periyodun başında her iki takım da üçer sayılık basketlerle etkili oldu. Daha etkili olan ve 86-65'lık skorla farkı 21 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, müsabakadan 94-81 galip ayrıldı.

Bu arada hakemler, kötü tezahüratlar nedeniyle ikinci ve dördüncü periyotta birer anons yaptırdı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

Karşıyaka: Kenan Sipahi 3, McCollum 18, Jefferson 14, Webb 20, Boutsiele 14, Russell 17, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 3, Muhsin Yaşar 3, Mert Celep, Mehmet Efe Demirel 2

Galatasaray: Livingston 28, Palmer 15, Göksenin Köksal, Blumbergs 3, Delgado 6, Antoine, Sadık Emir Kabaca 12, Cummings 4, Izundu 3, Buğrahan Tuncer 10

1. Periyot: 23-14

Devre: 46-37

3. Periyot: 68-59

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#Basketbol#Karşıyaka#Galatasaray

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