Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçındaki hareketi olay yaratan Buğrahan Tuncer özür diledi! 'Bir anlık öfkeyle...'

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Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Galatasaray Ekmas'ı 97-82 yenerek yarı finale çıktı.

Mücadele Karşıyaka'nın 84-75'lik üstünlüğüyle devam ederken Galatasaraylı Buğrahan Tuncer'in tribünlere cinsel organını göstermesi ve el hareketi çekmesi üzerine oyun durmuştu.

Galatasaray benchinin arkasındaki ilk sıraların boşaltılması ve güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla yeniden başlayan müsabaka, Karşıyaka'nın 97-82'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLERİM"

Yaptığı hareketle karşılaşmaya damga vuran Buğrahan Tuncer, maç sonunda yaptığı paylaşımla özür diledi.

Tuncer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dün akşam oynadığımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. karşılaşmasında sahaya çıktığımız andan itibaren tüm değerlerime, eşime, yeni doğan kızıma, aileme karşı durmaksızın yapılan hakaretler ve küfürler bir anlık öfke ile yanlış bir davranışta bulunmama sebep oldu. Her zaman örnek bir davranış sergilemesi gereken, ülkesini, kulübünü ve mensubu olduğu Profesyonel Basketbolcular Birliği'ni en iyi şekilde temsil etmeye çabalayan bir sporcu olarak, bu ve benzeri davranışlar içinde bulunmamam gerektiğinin farkındayım. Yaşanan bu olay sebebiyle üzdüğüm, kırdığım herkesten, tüm basketbolseverlerden ve kamuoyundan içtenlikle özür dilerim. Bu vesile ile sporun birleştirici ruhuna aykırı bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına, taraftarlarımızın ve tüm basketbolseverlerin beklediği olgunluğu ve centilmenliği göstereceğime söz veririm." ifadelerini kullandı.