Karşıyaka Errick McCollum'u duyurdu! 1 yıl daha...

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'da iç transferde Errick McCollum ile anlaşma sağlandı. Yeşil-kırmızılı ekip, Errick McCollum’un yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “2022-23 ve 2023-24 sezonlarında kadromuzda yer alan Errick McCollum, 1 yıl daha Karşıyaka'mızda” ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibi dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele ve Daron Russell gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı.