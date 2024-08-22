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Karşıyaka Errick McCollum'u duyurdu! 1 yıl daha...

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#BASKETBOL#Karşıyaka#Errick Mccollum
Karşıyaka Errick McCollumu duyurdu 1 yıl daha...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 15:49

Karşıyaka Basketbol, ABD'li oyuncusu Errick McCollum’un 1 yıl daha takımda kalacağı açıklandı.

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'da iç transferde Errick McCollum ile anlaşma sağlandı. Yeşil-kırmızılı ekip, Errick McCollum’un yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “2022-23 ve 2023-24 sezonlarında kadromuzda yer alan Errick McCollum, 1 yıl daha Karşıyaka'mızda” ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibi dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele ve Daron Russell gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı.

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#BASKETBOL#Karşıyaka#Errick Mccollum

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