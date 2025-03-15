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Karşıyaka - Büyükçekmece Basketbol: 83-94 maçı özet (Türkiye Basketbol Süper Ligi)

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#Karşıyaka Basketbol#Büyükçekmece Basketbol#Türkiye Basketbol Süper Ligi
Karşıyaka - Büyükçekmece Basketbol: 83-94 maçı özet (Türkiye Basketbol Süper Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 17:43

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşan Karşıyaka, mücadeleden 83-94'lük mağlubiyetle ayrıldı.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece ile karşı karşıya gelen Karşıyaka, rakibine 83-94 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkardı.

Karşıyaka Belediyesi basketbol maçından önce ise taraftarlara Karşıyaka voleybol takımının İlbank'la oynadığı maçı led ekranlardan yayınladı. Müsabakanın ilk periyodunda etkili olan Büyükçekmece Karşıyaka'ya 39-17'lik üstünlük kurdu. Devre yine konuk takımın 57-45 üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyotta toparlanan Karşıyaka final bölümüne 4 sayı geride, 67-71'le girdi. Son çeyrekte rakibine geçit vermeyen Büyükçekmece maçı 11 sayı farkla, 83-94 kazandı. Maçın son çeyreğinde gerginlik de arttı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucunda Karşıyaka'dan Gallinat ve Mert, Büyükçekmece'den ise Sajus diskalifiye edildi.

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#Karşıyaka Basketbol#Büyükçekmece Basketbol#Türkiye Basketbol Süper Ligi

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