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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Karşıyaka, Batman deplasmanında! Takımda 2 eksik...

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Karşıyaka, Batman deplasmanında! Takımda 2 eksik...
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Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta çarşamba günü Batman Petrolspor deplasmanına çıkacak zirve yarışındaki Karşıyaka, 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Yeşil-kırmızılılarda ilk 11’in önemli isimlerinden olan Namık Barış kasığındaki, bu sezon yedek kalan Harun ise kaburgalarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligde Somaspor mağlubiyetinin ardından erteleme maçında Arhavispor’u mağlup eden Karşıyaka, bay geçtiği hafta sonunda tüm rakiplerinin takılmasıyla liderlik yarışında yeniden iddialı hale geldi.

 

Karşıyaka, Batman deplasmanında Takımda 2 eksik...

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