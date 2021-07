Karşıyaka, basketboldaki başarısını futbola taşımayı planlıyor

İzmir’in ve Türkiye’nin ilk kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü, 4 Temmuz Pazar Günü seçimli genel kurula gidiyor. Kulüp Başkanlığı’na yeniden aday olan mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı, “FIBA tarafından basketbolda Avrupa’nın en önemli 10 takımından biri seçildik. Bu başarıyı futbola da taşımak için istikrarlı bir döneme daha ihtiyaç var. 110 yıllık Karşıyaka, Fransa’nın Lille, Almanya’nın Dortmund takımları gibi başarılı olacak deneyim ve bilgi birikimine sahip” diyor.

Büyükkarcı yönetiminde “dünyada taraftar token çıkaran ilk spor kulüplerinden biri olan, Türkiye’nin ilk Fan Zone projesine imza atan ve Karşıyaka International ile dünyadaki tüm Karşıyakalılar’ı dijital ortamda bir araya getiren kulüp” unvanını kazanan Karşıyaka Spor Kulübü, yeni dönemde de yenilikçi projelerine devam edecek.

Türk sporunun gelişmesinde birkaç kulübün büyük emeği var. İstanbul kulüpleri kadar İzmir’de kurulan kulüpler de bu gelişime büyük katkı sağladı. İzmir’in en eski ve köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü de bunlardan biri. 1912 yılında İzmir’de kurulan ve bugün Türkiye’de 7 spor branşının tamamında faaliyet gösteren tek kulüp olan Karşıyaka Spor Kulübü, yeni yönetimini seçmek için 4 Temmuz 2021 Pazar günü sandık başına gidecek. Bir dönem daha yönetime aday olan mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı, düzenlediği basın toplantısında basketbolda uluslararası platformda yakaladıkları istikrarlı başarıyı futbola da taşıyacaklarını söyledi. 3,5 yıldır yönetimde olan Büyükükkarcı döneminde dünyada taraftar token çıkaran ilk spor kulüplerinden biri olan, Türkiye’nin ilk Fan Zone projesine imza atan ve Karşıyaka International projesi ile tüm dünyadaki Karşıyakalılar’ı dijital ortamda bir araya getiren kulüp, yeni dönemde de yenilikçi projelerine devam edecek.

Büyükkarcı: ‘’Bütün camiamızı “Yeşil Kırmızı bir Gelecek’’ için bir olmaya çağırıyorum”



Türkiye'nin en köklü ve armasında ay-yıldız taşıma hakkına sahip üç kulübünden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü’nün pandemi nedeniyle ertelenen Kongre öncesinde basın mensupları ile biraraya gelen Başkan Turgay Büyükkarcı, ‘’Yeşil-kırmızı renklere gönül veren ve kulübümüze desteğini her zaman gösteren taraftarlarımızı Pazar günkü toplantımızı takip etmeye, kongre üyelerimizi de oy kullanmaya davet etmek istiyorum’’ dedi. Karşıyaka’nın Türkiye’deki 13 bin küsur spor kulübü arasında çok özel bir yere sahip olduğuna işaret eden Büyükkarcı, şöyle devam etti:



“Karşıyaka, İzmir’in ilk Türk spor kulübü, Türkiye’nin de yine ilk spor kulüplerinden. Gelecek yıl 110 yaşına basacak. 1. Dünya Savaşı’na ve Kurtuluş Savaşı’na pek çok şehit ve gazi vermiş bir kulübün mirasını taşıyoruz. Dolayısıyla sorumluluğumuz çok büyük. Bu mirası bir asır daha yaşatmak için gerekli olan kurumsallaşmayı sağlamak için bir dönem daha yönetime aday oluyoruz. Karşıyakalılık demokrat olmayı, çok sesliliği ve inandığı için bir arada çalışmayı barındırır. Bir arada olacağımız ve Hep birlikte 4 Temmuz günü Karşıyakamıza yakışan bir genel kurul gerçekleştirmeyi ve bütün camiamızı “Yeşil Kırmızı bir Gelecek için bir olmaya” çağırıyorum.’’



Basketbol’daki efsanevi başarının yanına futbolu da koyacağız



Karşıyaka Spor Kulübünün, Türkiye’de spordaki 7 branşta faaliyet gösteren ender kulüplerden biri olduğuna işaret eden Büyükkarcı, basketbolda elde ettikleri başarının yanına futbolu da koymak için çalışacaklarını belirtti. Büyükkarcı, “Pınar Karşıyaka Basketbol Takımımız bu yıl ligi üçüncü sırada tamamladı.



Avrupa’da Türkiye’yi en tepede temsil eden üç takımdan biri oldu. Avrupa basketbolunu yöneten FIBA tarafından Şampiyonlar Ligi’nin kurucu ve yön verici 10 kulübünden biri olma daveti aldık. Bu sadece bizi değil, içinde olduğumuz İzmir şehrini ve Türkiyemiz’i onore eden bir durumdur. Amacımız, bizi çok mutlu eden bu konumu korumak ve Avrupa Şampiyonluğu ile taçlandırmak. Burada takımımızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Pınar Grubu’na ve Yaşar Holding olmak üzere bütün sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Futbol takımımız ise üçüncü ligdeki mücadelesini bir üst lige çıkmak için sürdürüyor. Hedefimiz, basketboldaki efsanevi başarımızı futbola da taşımak” şeklinde konuştu.



Futbol Takımımız ile ilgili taraftarımıza yeni müjdeler vereceğiz



Karşıyaka Futbol Takımı’nı son yıllarda üst sıralara çıkarmak için büyük gayret içinde olduklarının altını çizen Büyükkarcı, futbol başarısının önündeki en büyük engel olan transfer yasağı ve stat konusuyla ilgili ciddi girişimlerde bulunduklarını söyledi. Bu yıl maçları Bornova Stadı’nda oynayacaklarını açıklayan Büyükkarcı şöyle devam etti:



“’Yeni ve Karşıyakamıza yakışır stadımız için de çalışmalarımız sürüyor. Sabırla, tüm paydaşları bir araya getirip, taraftarımızın ve bizim en büyük önceliği olan bu sorunu çözme aşamasındayız. Sayın Spor Bakanımızın daimi olan destekleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız anlaşma sayesinde stadımıza en kısa sürede kavuşacağımıza inanıyorum. Futbol takımımız ile ilgili önümüzdeki günlerde taraftarlarımıza yeni müjdeler vereceğiz. Ekibimiz transfer konusunda da yoğun bir çalışma içinde. Umarız pandemi süreci de bir an önce sona erer ve bu sezon taraftarlarımızla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşarız. Kurtuluş Savaşı’nın zor günlerinde hiçbir yabancı takıma yenilmeyen Karşıyaka için yeni bir destan yazmanın hayali ve mücadelesi içindeyiz. Bunu da başaracağımızdan hiç kuşkum yok.’’



Kulübümüzü Yenilikçi ve Kurumsal Bir Anlayışla Yöneteceğiz



Göreve geldikleri günden beri köklü Karşıyaka Spor Kulübü’nü yenilikçi ve kurumsal bir anlayışla yönetmek, hesap verilebilir, şeffaf bir yönetim kültürü bırakmak için çalıştıklarını kaydeden Büyükkarcı, “Gücünü taraftardan ve kulübü destekleyen sponsor markalardan alarak Karşıyaka Spor Kulübü’nün çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuk. Ulusal markaların Karşıyaka Spor Kulübü’ne olan ilgisini artırmak için çalıştık. Zor ekonomik koşullarda dahi reklam ve sponsorluk teklifleri almayı başardık. Yaşar Grubu ve Pınar 25 yıldır en büyük destekçimiz. Yanı sıra, Altınyıldız, Alternatifbank, Bent, Bitci, Bolez, Bogaziçi Eğitim kurumları, Çelikiş, Fritto, Ford Trucks, HDI Sigorta, İz Enerji, İzfaş, İzbeton, Kiğılı, Kulüp Ali Restoran, Medicana, Mövenpick Otel, NS Sigorta, Orfis, Sixt, Sportive’e de tarihi kulübümüze destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Bu yıl destekçilerimize yeni isimler ekleyeceğiz” dedi.



Tribünlerimiz, Fan Zone, Dijital mecralar ve taraftar etkinlikleri ile bunu sağlayacağız

Hiçbir zaman azla yetinmediklerini ve hep daha fazlasını istediklerinin altını çizen Büyükkarcı: ‘’İzmir ve bölge illerde scout ekiplerimiz ile sıkı çalışmalar gerçekleştirerek genç yetenekleri keşfedeceğiz. Pandemi sebebi ile ara verdiğimiz, Avrupa sporcu seçmelerine Almanya başta olmak üzere devam edeceğiz. Stadımız tamamlanır tamamlanmaz başlattığımız altyapı çalışmalarına da hız kazandıracağız. Biz de taraftarımıza, zamanı ile, emeği ile, fikri ile, kulübü için harcadığı maddi ve manevi tüm kaynakları ile müteşekkiriz. Tüm bu desteklerin sürdürülebilir olması için yeni dönem projelerimizde hep taraftar süzgecinden geçirerek planlıyoruz. Zaten başta bizler bu geçici görevlerin öncesi ve sonrası taraftarız. Türkiye’nin ve dünyanın her bölgesinde Karşıyaka Spor Kulübü’ne gönül veren taraftarlarımız var. Onlarla iletişimimizi sürdürmek ve güçlü tutmak adına altyapı çalışmalarımız var. Kongre üyelerimizle ve taraftarlarımızla daha yakın olmak, kulübümüzle ilgili her türlü gelişmeden haberdar etmek ve şeffaf ve demokratik yönetim anlayışıyla onlardan gelen görüş ve önerileri dinlemek, değerlendirmeye almak ve uygulamak en büyük arzumuz’’ şeklinde konuştu.



Durmayacağız ve camiamızın rüyalarını gerçekleştirmek için uyumadan çalışacağız!



Kongre öncesi taraftara da çağrı yapan Büyükkarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:



‘’Bize bu hedeflerimizi gerçekleştirme konusunda taraftarımız, sponsorlarımız, yönetimimiz, çalışma arkadaşlarımız, elbette sporcularımız destek oluyor. İzmir’de olmayanların, hatta yurt dışında yaşayanların da projelerimizde çalıştığı, mesai yaptığı bir Karşıyaka var artık. Yeni dönemimizde bunu daha da fazla kullanmak, taraftarı ile fark yaratan Karşıyakamızın, semtte yaşayan ve yaşamayan herkesin daha fazla kulübünün içinde hissettiği, daha fazla destek olduğu ve daha fazla katkı yaptığı bir sisteme ve iletişime geçeceğiz. Tribünlerimiz, Fan Zone, Dijital mecralar ve taraftar etkinlikleri ile bunu sağlayacağız. Bugün bu anlattıklarıma Lille, Leicester City veya Dortmund gibi takımlar en güzel örnek. Hepsinin ortak özelliğine baktığımızda istikrarlı yönetim, birliktelik ve inanç görüyoruz. Bizler de güçlü taraftarımızın desteği ile Karşıyakamızı nice şampiyonluklara taşımanın gururunu yaşayacağız, bundan hiçbir zaman şüphe etmedik, etmeyeceğiz. Taraftarımızın da dediği gibi: Zühtü Bey ve arkadaşlarının yaktığı meşaleyi bir asır daha sürdürecek bir kulüp için yola çıktık. Hiç merak etmeyin: Durmayacağız ve camiamızın rüyalarını gerçekleştirmek için uyumadan çalışacağız! O meşale, semtimizde; tribünlerimizde başarıları kutlamak için hep yanacak.’’