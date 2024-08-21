×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Karşıyaka Basketbol'da 3 imza! İç transferde 2, dış transferde 1 oyuncu...

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#Karşıyaka#Türkiye Basketbol Süper Ligi
Karşıyaka Basketbolda 3 imza İç transferde 2, dış transferde 1 oyuncu...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 09:57

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin iddialı ekiplerinden Karşıyaka, iç transferde 2, dış transferde 1 oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Yeşil-kırmızılı ekip, iç transferde daha önce yeniden anlaştığı 29 yaşındaki uzun forvet Mert Celep ve 24 yaşındaki forvet Ergi Tırpancı’nın 1’er yıllık imzalarını resmen duyurdu.

Kaf-Kaf, altyapısında yetiştikten sonra son olarak Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Finalspor’da oynayan 21 yaşındaki guard Ozan Yılmaz’ın yuvaya döndüğünü de açıkladı.

Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca’nın yardımcılığı görevine Recep Şen’in yerine Rüçhan Tamsöz’ü getirmişti.

Yeni sezon öncesi antrenmanlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda sürdüren yeşil-kırmızılı ekip yeni yabancılardan James Webb’in doğum gününü de kutladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#Karşıyaka#Türkiye Basketbol Süper Ligi

BAKMADAN GEÇME!