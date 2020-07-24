Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı: "İnşallah o kupa semte gelecek"

Karşıyaka, 3. Lig 2. Grubu normal sezonda 5. sırada tamamlayarak Play-offa katılma hakkı elde etmişti.

Geçtiğimiz çarşamba günü Derince Belediye ile karşılaşan kırmızı-yeşilliler, rakibini 1-0’lık skorla eleyerek finale yükseldi.

Finalde Turgutluspor ile eşleşen Karşıyaka, 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de başlayacak maçı kazanarak 2. Lig’e yükselmek istiyor.



"İnşallah o kupa semte gelecek"

Maç öncesinde değerlendirmelerde bulunan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Sezon başından beri söylüyoruz; bu takıma güveniyoruz. Onlar da bizi mahcup etmedi. Çok iyi bir teknik ekibimiz ve çok iyi futbolculardan oluşan birbirine kenetlenmiş kadromuz var. Birbirine son derece saygı gösteren yönetimimiz var ve çok büyük bir taraftarımız var. Sezon başında hedeflediğimiz yerdeyiz. O hedefe ulaşmak için de bir tane 90 dakikamız kaldı. Bu 90 dakikayı da alıp kupayı semte getirmek istiyoruz, en büyük hedefimiz bu. Bunun için de tüm ekip çalışıyor. Taraftarımız rahat olsunlar, inşallah o kupa semte gelecek" diye konuştu.

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