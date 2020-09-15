Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı: "Futbolcuların tüm alacaklarını ödedik..."

Kulübün sosyal medya kanalındaki yayında verdiği sözü tuttuğunu belirten Büyükkarcı, yeni sezonda 3 branşta birden şampiyonluk yarışı vereceklerini belirterek, "Yeni sezon başlamadan futbolcularımızın geçmiş sezondan kalan tüm alacaklarını ödedik. Biz yönetim olarak yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Sporcu kardeşlerimizden beklentimiz, armamıza layık bir mücadele ortaya koyup geçen sezon penaltı atışları sonucunda şanssız bir şekilde kaçırdığımız 2. Lig’e bu sezon direkt çıkmaları. Biz yönetim olarak bu hedef için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybolda hedefimiz sezonu kupalarla kapatmak olacak" dedi.

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