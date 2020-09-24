Karrigan Özel Röportaj

Covid-19 sebebiyle oyun dünyasının zorlandığı, Espor ekosisteminin sıkıştığı bir süreçte bir oyuncu olarak kendisinin neler yaşadığını, takıma ve ortama dair neler olduğunu sorduk.

karrigan kimdir?

1990 yılında doğan Finn "karrigan" Andersen, uzun yıllardır Counter-Strike camiasının içinde yer alıyor. CS:GO kariyerinden önce mousesports ve Fnatic gibi takımlarda oynamıştır. Aktif CS:GO kariyeri ile birlikte Fnatic, mousesports, Copenhagen Wolves, Team Dignitas, Team SoloMid, Astralis ve Faze Clan gibi takımlarda görev almıştır. 2019 yılından beri mousesports bünyesinde oynamaktadır.