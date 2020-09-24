MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriKarrigan Özel Röportaj
GerieSpor Karrigan Özel Röportaj
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 24.09.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Karrigan Özel Röportaj

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karrigan Özel Röportaj
Abone Olgoogle-news

Dünyanın en önemli CS:GO oyuncularından Mousesports takımında forma giyen Finn "karrigan" Andersen ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Covid-19 sebebiyle oyun dünyasının zorlandığı, Espor ekosisteminin sıkıştığı bir süreçte bir oyuncu olarak kendisinin neler yaşadığını, takıma ve ortama dair neler olduğunu sorduk.

karrigan kimdir?

1990 yılında doğan Finn "karrigan" Andersen, uzun yıllardır Counter-Strike camiasının içinde yer alıyor. CS:GO kariyerinden önce mousesports ve Fnatic gibi takımlarda oynamıştır. Aktif CS:GO kariyeri ile birlikte Fnatic, mousesports, Copenhagen Wolves, Team Dignitas, Team SoloMid, Astralis ve Faze Clan gibi takımlarda görev almıştır. 2019 yılından beri mousesports bünyesinde oynamaktadır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle