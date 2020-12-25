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Basketbol
Haber Giriş: 25.12.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Karl-Anthony Towns: Ruhum 13 Nisan'da öldü, soru sorduğun adamı tanımıyorum

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Karl-Anthony Towns: Ruhum 13 Nisan'da öldü, soru sorduğun adamı tanımıyorum
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Koronavirüs sebebiyle annesini kaybeden Minnesota Timberwolves pivotu Karl-Anthony Towns, yürek burkan açıklamalara imza attı. Towns, "O Karl 13 Nisan'da öldü ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bedenimle konuşuyorsun ama ruhum öldü, soruyu sorduğun adamı tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

Spor Arena Dış Haber - NBA'de Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns, 111-101 kazandıkları Detroit Pistons maçı sonrası yürek burkan açıklamalarda bulundu.

Dominik kökenli Amerikalı basketbolcu, 13 Nisan'da 59 yaşındaki annesi Jacqueline Towns'ı koronavirüsten kaybetmişti.

Karl-Anthony Towns, "Kazandığımız bu maç benim için çok şey ifade ediyor. Anneme bu zaferi alacağım için söz vermiştim. Bunu başardığım için çok mutluyum" dedi.

Karl-Anthony Towns: Ruhum 13 Nisanda öldü, soru sorduğun adamı tanımıyorum

"O ADAM 13 NİSAN'DA ÖLDÜ"
Muhabirin yaşadığı büyük kayıp nedeniyle hislerini sorması sonrası duygusal anlar yaşayan Towns, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyor musun? Geçmişte oynadığım yıllarda kendimi veya o günlerde nasıl hissettiğimi hatırlamıyorum. Kendimi bile tanıyamıyorum. Sadece 13 Nisan'da ne olduğunu biliyorum. Beni gülümserken falan görebilirsiniz ama o Karl 13 Nisan'da öldü ve bir daha asla geri gelmeyecek. O adamı hatırlamıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Bedenimle konuşuyorsun ama ruhum öldü.

Karl-Anthony Towns: Ruhum 13 Nisanda öldü, soru sorduğun adamı tanımıyorum

"SORUYU SORDUĞUN ADAMI TANIMIYORUM"
Sorunu cevaplamayı çok isterim ancak sadece 13 Nisan'dan buraya kadar nasıl hissettiğimi hatırlıyorum. Gün be gün gittiğimi söylemek muhtemelen onu hafifletmek olacaktır, an be an gidiyorum. Daha önce de söylediğim gibi çocuklarım, yeğenim ve her zaman annemin favorisi olan kız kardeşim yanımda olduğu için çok şanslıyım. Cevap vermeyi çok isterdim ama soruyu sorduğun adamı tanımıyorum. Hiç bir şey hatırlamıyorum."

Karl-Anthony Towns: Ruhum 13 Nisanda öldü, soru sorduğun adamı tanımıyorum

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