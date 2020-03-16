Karius Galatasaray'a Aslan kesiliyor

Beşiktaş’ın en çok tartışılan isimlerinden Loris Karius, Türkiye’deki en başarılı maçlarını Galatasaray karşısında sergiledi. Sarı kırmızılı ekiple oynanan 4 derbinin 3’ünde gol yemeyen karius, kalesine gelen 15 şutun 13’ünü kurtardı. Beşiktaş dünkü maç hariç diğer üç derbinin ikisini 1-0’lık skorlarla kazanırken, diğerinde 2-0 mağlup oldu.

BU sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde Galatasaray’dan daha az gol yiyen tek takım Real Madrid. İspanyol ekibi kalesinde 19 gol görürken, sarı kırmızılı takım 20 gol yedi.

Beşiktaş, 3 Aralık 2016’daki Fenerbahçe karşılaşmasından bu yana ilk kez bir lig maçının ilk yarısında şut çekemedi.

Siyah beyazlı takım, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra ilk kez bir deplasman maçını gol yemeden tamamladı.