Karim Benzema Suudi Arabistan'a veda ediyor! Yeni adresini duyurdular

Haberin Devamı

Sezon başında Al-Ittihad'a imza atan Karim Benzema'nın Suudi Arabistan hikayesi kısa sürüyor. Arap ekibinden ayrılmaya hazırlanan ve Avrupa'ya dönmeyi planlayan Karim Bezema'nın yeni durağının Fransa olacağı ileri sürüldü.

AYRILIK KAPIDA

Geçtiğimiz yaz Real Madrid'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema için işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz günlerde yıldız golcünün ölüm tehditleri aldığı ve bu nedenle ülkeyi terk ettiği belirtilmişti. Öte yandan kulüp yetkililerinin antrenmanlara da katılmayan Benzema'ya ulaşılamadığı belirtilirken, yıldız ismin sosyal medya hesaplarını da kapattığı görüldü. Bu gelişmelerin ardından Fransız golcünün, Arap ekibinden ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

YENİ ADRESİ İSPANYOLLAR DUYURDU



Al Ittihad'dan ayrılmaya hazırlanan Karim Benzema'nın yeni adresini İspanya basını duyurdu. 36 yaşındaki yıldız golcünün, Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile 6 aylığına el sıkıştığı ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Karim Benzema, bu sezon Al Ittihad formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1685 dakika sahada kalan 36 yaşındaki golcü, 12 gol ve 5 asistle skora etki etti.