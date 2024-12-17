Karim Benzema sürprizi! Kimse beklemiyordu...

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Fransız yıldız Karim Benzema sezon sonunda sürpriz bir şekilde futbolu bırakma kararı aldı.

İspanyol basınından Relevo'nun yaptığı habere göre Benzema, Al-Ittihad ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olmasına rağmen emekli olmak istiyor.

İddiaya göre Ballon D'or sahibi Karim Benzema yeşil sahalardan uzaklaşma kararı aldı. Tarihin en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Fransız yıldızın bu kararı bıkkınlık ve doymuşluk yüzünden aldığı tahmin ediliyor.

Tecrübeli golcü bu sezon Suudi kulübü ile 10 maçta 10 kez fileleri sarsmıştı.

"SADECE 2 SEZON ÖNCE BALLON D'OR..."

Karim Benzema sadece 2 sezon önce Avrupa futboluna damgasını vurmuş rekor bir kontrat ile Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın yolunu tutmuştu. Bu karar çoğu futbol otoritesi tarafından çok eleştirilirken aynı zamanda Suudi Ligi'ne transfer furyasını da alevlendirmişti. Eski Fransız Milli oyuncu Real Madrid ile geçirdiği başarılı yılların ardından yeni bir tecrübe edinmek istediği için bu tercihi yaptığı açıklamıştı.

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"238 GOL VE SAYISIZ BAŞARI"

Belki de son yılların en büyük 3-4 futbolcusundan bahsederken mutlaka Karim Benzema'yı o listede sayarız. Lyon ile gösterdiği performans sonrası Real Madrid ile kazandığı 5 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazandığı La Ligalar... 14 senede 238 gol ve sayısız kupa. Her zaman estetik ve bitirici oyunu ile gönüllere taht kuran Karim, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Madrid temsilcisi onu çok aradı.

"REAL MADRID BİR TÜRLÜ YERİNİ DOLDURAMIYOR"

Eksikliğini kapatamayan Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe gibi dünyayı sarsan bir transfere imza attı. Ancak Mbappe Benzema'nın yakaladığı rakamlara ve oynadığı efektif oyuna yaklaşamadı. Bazıları tarafından tarihin en etkili hücum 3'lüsü olarak da kabul edilen Ronaldo, Benzema, Bale 3'lüsünün 9 numarasından bahsediyoruz. Ballon D'Or kazandığı sezonda oynadığı maçlar, El Clasicolar'da attığı şık goller ve futbol sahalarının özleyeceği "has santrfor" terimini kazandırdığı anları özleyeceğiz. Milli takımda yaşadığı skandal olaylar ve teknik direktörler ile yaşadığı sorunlar ile hep gündemde olması da bu başarılarının yanında hep bir soru işareti olarak kalmaya devam edecek.

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EDİTÖRÜN NOTU:

Değişen futbol dünyasında Benzema gibi versatil starların, her türlü taktiğe uymasından kaynaklı çok değerli olduğunu düşünüyorum. Her iki ayağını da kullanabilen, kafa ve volelerde dünya standartlarında olan, pas ve dribling özellikleri bir santrfor için en üst seviyede olan bir oyuncuyu kaybetmek yeşil sahaların son zamanlarda yaşayacağı en büyük kayıp olacağı kesin.