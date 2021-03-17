Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Atalanta engelini 3-1 ile geçerek çeyrek finale yükselirken takımın Fransız forveti Karim Benzema attığı golle tarihe geçti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında maçın ilk golünü atan Benzema, böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki 70. golünü attı. Benzema, bu golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 70. gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

70 gole ulaşan Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Raul'dan sonra bunu başaran 5. futbolcu oldu.

ZİRVEDE CRISTIANO RONALDO VAR

Cristiano Ronaldo, attığı 134 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olmayı sürdürüyor. Messi, 120 golle Ronaldo'yu takip etmeyi sürdürürken Lewandowski'nin 72, Raul'un 71, Benzema'nın ise 70 golü bulunuyor.

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