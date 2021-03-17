MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKarim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!
GeriFutbol Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.03.2021 - 09:58 |  Son Güncelleme:

Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, takımının Atalanta'yı 3-1 yendiği maçta attığı golle adını tarihe yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Atalanta engelini 3-1 ile geçerek çeyrek finale yükselirken takımın Fransız forveti Karim Benzema attığı golle tarihe geçti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında maçın ilk golünü atan Benzema, böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki 70. golünü attı. Benzema, bu golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 70. gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

70 gole ulaşan Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Raul'dan sonra bunu başaran 5. futbolcu oldu.

Karim Benzema, Şampiyonlar Liginde tarihe geçti

ZİRVEDE CRISTIANO RONALDO VAR

Cristiano Ronaldo, attığı 134 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olmayı sürdürüyor. Messi, 120 golle Ronaldo'yu takip etmeyi sürdürürken Lewandowski'nin 72, Raul'un 71, Benzema'nın ise 70 golü bulunuyor.

Karim Benzema, Şampiyonlar Liginde tarihe geçti

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi