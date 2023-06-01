Karim Benzema, Real Madrid'den ayrılmaya karar verdi!

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Real Madrid'de Karim Benzema dönemi sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmaya ve Suudi Arabistan'dn gelen yüksek teklifi kabul etmeye karar verdi.

2009 yılında Lyon'dan Real Madrid'e 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Karim Benzema, geride kalan 14 sezonda Real Madrid ile büyük başarılar kazandı.

Karim Benzema'ın Real Madrid'de yaşadığı başarılar

5 Şampiyonlar Ligi Kupası

5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

4 İspanya La Liga şampiyonluğu

4 UEFA Süper Kupa

3 İspanya Kral Kupası

3 İspanya Süper Kupa

La Liga gol krallığı (2021-22)

Şampiyonlar Ligi gol krallığı (2021-22)

Ballon d'Or 2022

UEFA Yılın Futbolcusu 2022