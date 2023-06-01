Karim Benzema, Real Madrid'den ayrılacak mı? Açıklama geldi

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Real Madrid ile sezonu sözleşmesi bitecek olan Karim Benzema'nın geleceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Gün içerisinde çıkan haberlerde; Fransız yıldızın Al Ittihaf'a transfer olma kararı aldığı belirtildi.

'GERÇEK DEĞİL'

İddialara yanıt veren tecrübeli yıldız, "Real Madrid taraftarlarına sözlerim mi? Ne hakkında? Şu anda Madrid'deysem, neden geleceğim hakkında konuşayım ki? İnsanlar internette konuşuyorlar ancak gerçek internette değil." dedi.

Karim Benzema'ın Real Madrid'de yaşadığı başarılar

5 Şampiyonlar Ligi Kupası

5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

4 İspanya La Liga şampiyonluğu

4 UEFA Süper Kupa

3 İspanya Kral Kupası

3 İspanya Süper Kupa

La Liga gol krallığı (2021-22)

Şampiyonlar Ligi gol krallığı (2021-22)

Ballon d'Or 2022

UEFA Yılın Futbolcusu 2022