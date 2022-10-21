Karim Benzema'dan olay paylaşım! Ankaragücü'nün eski yıldızını tiye aldı

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Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, France Football tarafından her yıl Avrupa'da sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü kazanarak kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşımı yapan Benzema, bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcuya göndermede bulundu.

MBAPPE İLE BENZEMA'YI KIYASLADI

RMC'de yorumculuk yapan Jerome Rothen, en son yaptığı açıklamada Kylian Mbappe'nin Karim Benzema'dan daha iyi olduğunu söylemişti.

Jerome Rothen geçmişte de Benzema'ya övgü dolu ifadeler kullanan Zinedine Zidane'ı bu nedenle eleştirirken Karim Benzema'dan yanıt geldi.

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"ÇOK FAZLA KONUŞUYORSUN..."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Jerome Rothen'e yanıt veren Benzema, Rothen'in Ankaragücü'nde forma giydiği dönemdeki fotoğrafını paylaşarak "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" ifadelerine yer verdi.

BALLON D'OR'U PAYLAŞTI

Fransız yıldız bu paylaşımın ardından Ballon d'Or'u kazandığı bir fotoğrafını paylaştı.

Uzun yıllar Monaco ve Paris Saint-Germain forması giyen Jerome Rothen, 2009-10 sezonunda kiralık olarak Ankaragücü'nde top koşturdu.

Fransız futbolcu, Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 12 maçta görev yapmıştı.

24 YIL SONRA İLK KEZ BİR FRANSIZ ÖDÜLE UZANDI

2021-2022 sezonunda 27 golle LaLiga’da gol krallığı yaşayan Benzema, eflatun-beyazlılarla UEFA Şampiyonlar Ligi, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa’yı kaldırdı. Geçtiğimiz sezon 46 maçta 44 gole imza atan 34 yaşındaki forvete, Ballon d’Or ödülünü eski hocası Zinedine Zidane takdim etti.

1998'de Ballon d'Or kazanan Zidane'dan 24 yıl sonra Benzema aynı başarıyı tekrarlayarak Fransızlar için devam eden hasreti sonlandırmış oldu. İki yıldızın da Cezayir asıllı Fransız olması dikkat çeken bir diğer detay oldu.

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MESSI İLK 30'DA YOK, RONALDO 20. SIRADA KALDI

Uzun yıllardır Ballon d'Or oylamalarına damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 2022 oylamasında yokları oynadı. 7 kez ile bu ödülü en çok kazanan isim olan Messi, ilk 30'a giremeyip ana oylamaya dahil edilmezken Cristiano Ronaldo ise oylama sonucunda 20. sırada kaldı.

Cristiano Ronaldo 2005 yılından bu yana en düşük Ballon d'Or sıralamasında yer alırken Messi ise 2005'ten bu yana ilk kez liste dışında kaldı.

BENZEMA: ÜÇ HAYALİM VARDI, ÜÇÜNÜ DE GERÇEKLEŞTİRDİM

Ödülünü Zidane'ın elinden alan, sahneye çıkışınca gecenin sunucusu olan Drogba ile uzun uzun sarılan Benzema, konuşmasında Real Madrid'e, Lyon'a, ailesine, tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti.

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Futbol kariyerine başladığında üç hayalinin olduğunu söyleyen Benzema: "Birisi anneme ev almak, birisi Real Madrid'de oynamak ve birisi de Ballon d'Or kazanmaktı. Üçünü de gerçekleştirdim." diye konuştu.

"FUTBOLU REAL MADRID'DE BIRAKACAĞIM"

Yılın takımı oylamasında Real Madrid'in Manchester City ve Liverpool'un gerisinde kalmasıyla ilgili konuşan Benzema; "En iyi kulüp' ödülünü istediğiniz takıma verebilirsiniz ama benim için Real Madrid, her zaman dünyanın en iyi kulübüdür." ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki yıldız ayrıca; "Futbol hayatımı Real Madrid’de noktalayacağım. Benim için başka bir seçenek yok." dedi.

2022 YILINDA HER ŞEYİ KAZANDI

2021/22 sezonunda Real Madrid formasıyla tarihi bir performans sergileyen Benzema, kazanılabilecek her şeyi kazandı. Toplamda çıktığı 46 maçta 44 gole imza atan 34 yaşındaki forvet takımıyla birlikte La Liga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı. Benzema bireysel olarak da Şampiyonlar Ligi gol krallığı, La Liga gol krallığı, UEFA Yılın futbolcusu ve Ballon d'Or ödüllerini kazandı.

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13 YIL SONRA DEVREYE GİREN MADDE: 1 MİLYON EURO

2009 yılında Kaka ve Cristiano Ronaldo transferlerinin gölgesinde Lyon'dan Real Madrid'e 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Benzema, 13 yıl sonra eski takımı Lyon'a 1 milyon euro daha kazandırdı.

Fransız RMC Sport'un haberine göre Lyon, Benzema'nın Real Madrid'e transferinde sözleşmeye 'Ballon d'Or kazanma bonusu' ekletmişti ve dünkü ödülle bu madde aktif oldu ve Fransız kulübü, 13 yıl sonra Real Madrid'den 1 milyon euro almaya hak kazandı.