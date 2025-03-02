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Kardeş pası İstanbul etabı tamamlandı

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#İstanbul#Kardeş Pası 3X3 Basketbol Turnuvası#Furkan Aldemir
Kardeş pası İstanbul etabı tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 12:04

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde Hatay’daki depremzede çocuklarımıza moral ve destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvasının İstanbul Etabı tamamlandı.

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Ramazan Ayı’nın ilk gününde kardeşlik ve paylaşmak duygularının arttığı bu günlerde genç yürekler, Hatay’daki depremzede kardeşleri için parkede ter döktüler.

İstanbul’da 4 ilçeden toplam 12 takımın katıldığı turnuvada Fatih İstanbul Erkek Lisesi 1.’liği, Eyüp Hisar Koleji 2.’liği ve Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi de 3.’lüğü elde etti.

Turnuva’nın açılış seremonisini İstanbul ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Sayın Burak Anlatıcı, Bağcılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın İlyas Karsavran, Basketbol Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Sayın Turgut Paşalı ve Eski Milli Yıldızımız, NBA’de ülkemizi gururla temsil eden Furkan Aldemir gerçekleştirdi.

Furkan Aldemir yaptığı konuşmada Ramazan Ayı’nın ilk gününde böylesine anlamlı bir organizasyonda yer aldığı için çok mutlu olduğunu, gençlerin bu tür spor aktivitelerinin içinde yer almasının ülkemizin geleceği için bir hayli önem arz ettiğini ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini iletti. Gençlerle bir de gösteri maçı gerçekleştiren Furkan, Hatay’daki Final etabını da merakla takip edeceğini ve depremzede bölgesindeki gençlere destek sağlamak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

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Turnuvanın Hatay’daki Final Etabı 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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#İstanbul#Kardeş Pası 3X3 Basketbol Turnuvası#Furkan Aldemir

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