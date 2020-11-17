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Voleybol
Haber Giriş: 17.11.2020 - 23:29 | Son Güncelleme:

Karayolları: 3 - İlbank:

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Karayolları: 3 - İlbank:
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Karayolları, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Karayolları: 3 - İlbank:
0
Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Aysim Erginay
Karayollar: Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Selin Navruz)
İlbank: Mambru, Ezgi Arslan, Jack, Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl (Ceren Önal, Ceyda Durukan, Eylül Karadaş, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)
Setler: 25-17, 25-20, 25-16
Süre: 87 dakika (27, 31, 29)

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