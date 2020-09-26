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Voleybol
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 18:38 | Son Güncelleme:

Karayolları 1-3 Sistem9 Yeşilyurt

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Karayolları 1-3 Sistem9 Yeşilyurt
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Sistem9 Yeşilyurt, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Bilal Çağlar

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Hanife Nur Özaydınlı, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Abbott, Selin Navruz, Kübra Kegan)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, Derya Güç)

Setler: 25-20, 22-25, 9-25, 18-25

Süre: 99 dakika (23, 28, 20, 28)

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