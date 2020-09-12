Karayolları 0-3 VakıfBank
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan , Meryem Tekol Pelenk
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Hanife Nur Özaydınlı, Ezgi Akyaldız)
VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak, Meliha İsmailoğlu)
Setler: 16-25, 18-25, 19-25
Süre: 72 dakika (23, 24, 25)
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