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Hürriyet
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

Karayolları 0-3 VakıfBank

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Karayolları 0-3 VakıfBank
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan , Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Hanife Nur Özaydınlı, Ezgi Akyaldız)

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 16-25, 18-25, 19-25

Süre: 72 dakika (23, 24, 25)

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