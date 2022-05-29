Karatede altın gün! Millilerden madalya şov

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Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na dün sporcularımız damga vurdu. Şampiyonanın 4. gününde Türk sporcular 6 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Şampiyonada ilk altın madalya sabah seansında Eda Eltemur’da geldi.

AiLE BOYU ZAFER

Turnuvanın akşam seansında adeta madalya yağmuru vardı. Erkekler katada Ali Sofuoğlu, finalde Damian Hugo’yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 60 kilo kumitede Eray Şamdan, Angelo Crescendo’yu yenerek birinci oldu. Kadınlar 50 kilo kumitede Serap Özçelik Arapoğlu, Perfetto Erminia’yı mağlup ederek altın madalya kazandı. Erkekler 67 kilo kumitede Burak Uygur, Xenos Dionysios’a üstünlük kurarak altın madalya kazanan bir diğer sporcumuz oldu. Kadınlar katada Dilara Bozan, finalde Jaime Sandra Sanchez’e mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile bitirdi. Böylece günü 6 altın, 1 gümüş ile tamamladık.

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KIL PAYI KAÇMIŞTI

Şampiyon olan sporcularımızdan Eda Eltemur, şampiyonluğu beklediğini ve sahaya inanarak çıktığını söyledi. Geçen yıl payı kaçırdığı Avrupa şampiyonluğunu bu yıl kazandığını aktaran Eltemur, “Umarım devam eder bu başarılar. Geçtiğimiz yıl da yine ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım ve başarılarımın devamının geleceğini düşünüyorum” dedi. Erman Eltemur ise “Uzun yıllardır bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu. Sonunda altın madalya almak nasip oldu. Sürekli altınlarla devam etmek istiyoruz. Destek olan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı. Tüm bireysel finaller sona ererken takım finalleri ise bugün yapılacak yapılacak. Final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız’dan ve Sports TV den naklen yayınlanacak.