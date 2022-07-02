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Karate Federasyonu'nu isyan ettiren ABD vizesi komedisi!

#Karate#Dünya Oyunları#ABD
Karate Federasyonunu isyan ettiren ABD vizesi komedisi

8-10 Temmuz’daki turnuvanın düzenleneceği ABD için 6 ay önceden vize başvurusu yapıp belgeleri gönderen Karate Milli Takımı kafilesine tam 1 yıl sonrası için ‘vize görüşme tarihi’ verildi. Federasyonun isyanı üzerine bu tarih 5 Temmuz’a çekildi ama zaman yetmeyeceği için bir işe yaramadı.

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Türkiye Karate Federasyonu, milli sporcuların, yaşanan vize sorunu nedeniyle ABD’de 8-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Oyunları’na (World Games) katılamayacağını duyurdu.

6 AY ÖNCE BAŞVURULDU

Federasyondan geçtiğimiz çarşamba günü yapılan ilk açıklamada, “Kafilemizin ihtiyaç duyduğu vize için 6 ay öncesinden işlemler başlatılmış ve istenilen belgeler zamanında hazır edilerek İstanbul Amerikan Konsolosluğu’ndan vize randevusu talep edilmiştir. Durumun aciliyeti ve önemi defalarca Amerikan makamlarına iletilmesine rağmen vize görüşme tarihi oyunlardan tam 1 yıl sonra, Temmuz 2023 olarak bildirilmiştir” denildi.

TARİH DEĞİŞTİ AMA...

Dün yapılan ikinci açıklamada ise, “Verdiğimiz haklı tepki sonucu, 18 Temmuz 2023 olarak verilen vize randevu günü, Amerikan makamları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihine çekilmiştir. Milli takımımızın 8-10 Temmuz olan müsabaka takvimi dolayısıyla yarar sağlamayan bu randevu günü tarafımızca reddedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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#Karate#Dünya Oyunları#ABD

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