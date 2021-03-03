Karataş ve Arts Man yeniden birlikte

Hareketi nedeniyle özür dileyen ünlü jokey bugün saat 20.00’de Prof. Dr. Akın Finci anısına koşulacak yarışta yine Arts Man ile Veliefendi Hipodromu’nda yarışacak.

Karataş, büyük tepki gören olay sonrası “Kabul edilebilir gibi değil ama can havliyle verdiğim bir tepkiydi bu. Özür diliyorum ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağına dair söz veriyorum. Kendi kendime bir ay at binmeme cezası verdim” demişti.

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