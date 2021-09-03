Karamürselspor rakiplerini pes ettirdi!

Spor Servisi / Efkan BUCAK - İnkumu’nda düzenlenen ve Türkiye’nin değişik illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyona iş adamı Fatih Erbaş’ın desteğiyle giden Karamürselspor 5 farklı kiloda 5 madalya kazanırken, 1 de kemer maçı kazandı.

Efe Baran Yöndem 73,77 ve 83 kilolarda girdiği mücadelelerde 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Altay Pirge de 83 ve 85 kilolarda iki altın madalyanın sahibi oldu. Pirge, turnuvaya üç ay kala dünyaca ünlü MMA sporcusu Khabib Nurmagomedov’un seminerine katıldıklarını ve bunun da kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek, “Desteklerinden dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum” dedi