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Karaman FK, Cristiano Ronaldo transferini resmen açıkladı! Çok konuşulan 1 Nisan paylaşımı

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#Karaman#Cristiano Ronaldo#1 Nisan
Karaman FK, Cristiano Ronaldo transferini resmen açıkladı Çok konuşulan 1 Nisan paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 13:11

TFF 2. Lig kulüplerinden Karaman Futbol Kulübü'nden Ronaldo'lu 1 Nisan şakası paylaşımı yapıldı. Karaman FK, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Karaman FK, 1 Nisan dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya yer verdiği bir paylaşım yaptı.

Kırmızı-Beyazlı ekip, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan paylaşım şu şekilde;

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"Ailemize hoş geldin Cristiano!

Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!

İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti." ifadelerini kullandı.

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#Karaman#Cristiano Ronaldo#1 Nisan

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