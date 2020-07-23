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GeriFutbol Karagümrük'ten stat eleştirilerine çok sert yanıt
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Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

Karagümrük'ten stat eleştirilerine çok sert yanıt

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Karagümrük'ten stat eleştirilerine çok sert yanıt
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TFF 1. Lig play-off ilk maçında sahasında Akhisarspor ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük'te yönetim, özellikle sosyal medyada stat nedeniyle eleştirilmesi yüzünden sert bir açıklama yaptı.

TFF 1. Lig play-off ilk maçında sahasında Akhisarspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, 3 kez öne geçtiği mücadeleden 90+6. dakikada yediği golle 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Karagümrüklü taraftarlar, stadın yanında bulunan evlerin balkon ve çatılarına çıkarak maç boyunca takımlarını desteklediler ve meşaleler yaktılar. Karşılaşmanın ardından Karagümrük Kulübü, statla ilgili çok sert bir açıklama yayınladı. Devletin mutlaka bir stat yapacağını ve kendilerinin de sıralarını beklediklerinin belirtildiği açıklamada kırmızı-siyahlı kulüp şu ifadeleri kullandı:

"Karagümrük'te futbol oynanırken, futbol topunu tanımayanlar, bugün devlet imkanlarıyla yapılan stadyumlara sahip olup, belediye parasıyla yaşayıp, bizleri beğenmez olmuşlar. Devletimiz bize de mutlaka bir stadyum yapacaktır. Sabırla sıramızı bekliyoruz."

Karagümrükten stat eleştirilerine çok sert yanıt

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