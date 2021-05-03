Karagümrük'ten stat açıklaması

Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:



"Bildiğiniz gibi ülkemizdeki tüm stadyumlar devletimiz tarafından, (1, 2 istisna hariç) devlet arazilerine yapılmıştır. Bugün bile birçok kulüp statlara bakamayacağı için bir kısmı belediyelere, bir kısmı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne kalmıştır. Durum böyle olduğu halde, futbol topunu Karagümrük'ten 50 yıl sonra tanımış bazı şehirlerin ilgilileri, bizim stadımız yok diye küçümseyen açıklamalar yapmış, bazıları da daha da ileriye giderek ligden düşürülmemiz gerektiğini söylemiştir. Bizim stadımız, tesisimiz yok, doğrudur. Biz sizinle bu şartlar altında mücadele ediyoruz. Bizim stadımız ve tesisimiz olduğu zaman sizin temsilci veya taraftarı olduğunuz kulüpler bizimle mücadele edemeyecekler! Bizler devletimizin büyüklüğüne ve adaletine sonsuz güveniyoruz. Sabırla sıramızı bekliyoruz. Elbet bizim de stadımız yapılacak, tesisimiz için gerekli arazi tahsis edilecektir. En derin saygılarımızla kamuoyununu bilgisine sunarız."

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