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Karagümrük'te Pesic ve Emre Mor belirsizliği! Fenerbahçe'de ilk 11'de değişim olacak mı? Öne çıkan iddaa...

#Misli.Com#İddaa#Karagümrük Fenerbahçe
Karagümrükte Pesic ve Emre Mor belirsizliği Fenerbahçede ilk 11de değişim olacak mı Öne çıkan iddaa...

Vitor Pereira sonrası ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Volkan Demirel önderliğindeki Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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FATİH KARAGÜMRÜK

Francesco Farioli sonrası yola "Teknik Sorumlu" Volkan Demirel'le devam eden Fatih Karagümrük, 40 yaşındaki teknik adamla çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0'la geçmeyi başarmıştı.

Caner Erkin'in şık golü 3 puanı getirirken, Volkan Demirel'in Farioli'nin oynattığı 4-1-4-1 yerine 4-3-3'ü tercih ettiği görüldü.

Göztepe maçında ayrıca, takımın en golcü ismi Aleksandar Pesic (16 maç - 9 gol) ve Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor forma giymemişti.

İki oyuncu hakkında sakatlık ya da Kovid-19 bilgilendirmesi yapılmadı, Fenerbahçe maçı öncesi durumları belirsizliğini koruyor.

Hücum üçlüsü Yann Karamoh, Ahmed Musa, Yannis Salibur ve Fabio Borini dörtlüsünün üçünden oluşacak. Orta alanda Lucas Biglia'nin forması garanti, yanında Andrea Bertolacci ve Adnan Uğur izleyebiliriz.

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Savunmanın sağında Vegar Hedenstad, solunda Caner Erkin forma giyecek.

FENERBAHÇE

Son 9 lig maçında sadece 2 galibiyeti bulunan Fenerbahçe ise, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları derbi maçtan sonra Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli ekibin Fatih Karagümrük karşısına Zeki Murat Göle önderliğinde çıkması bekleniyor. Göle, 2019-20 sezonunda da "geçici" olarak bu görevi üstlenmiş ve 2 maçta sadece 1 puan toplayabilmişti.

Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha ve Marcel Tisserand sakat. Max Meyer kamp kadrosunda yer almıyor.

Zeki Murat Göle, Vitor Pereira'ya kıyasla ilk 11'de nasıl bir değişiklik yapacak, herkesin cevabını merak ettiği soru bu...

3'lü yerine 4'lü savunma düzeni görebiliriz. "Nazım, Kim, Szalai, Novak" dörtlüsü maça başlayabilir.

Bu dörtlünün önünde "Mert Hakan, Crespo & Sosa" üçlüsünü ve en ileride Enner Valencia'nın arkasında "Mesut & İrfan Can" ikilisini izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük'ün iç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünde "ilk yarı beraberlik" yaşandı.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 6 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,89 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,99'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,53 iken Misli.com'da 1,62!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%46'lık kesim Vitor Pereira sonrası ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertli ekipten galibiyet bekliyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'nın Tigres günlerine dönelim! Birbirinden güzel goller...

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#Misli.Com#İddaa#Karagümrük Fenerbahçe

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