Karagümrük'te korona krizi, Galatasaray'da eksikler döndü! Bu maçın en popüler iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Bir ara üst üste 8 maç kazanıp Süper Lig'in zirvesine yerleşen ve şampiyonluk için oldukça iddialı konuma gelen Galatasaray, son 2 lig maçında sıfır çekip Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düştü.

- Hatay deplasmanında cezaları sebebiyle oynayamayan DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao maç kadrosuna geri dönüyor. TD Fatih Terim'in Luyindama'yı kesip stoper ikilisini "Marcao & Ryan Donk" yapması bekleniyor.

- Sol bekte de son maçlarda hatalarıyla sarı kırmızılı taraftarlara saç baş yolduran Marcelo Saracchi yerine Emre Taşdemir görebiliriz.

- Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru'nun yokluğunda kanatlarda Sofiane Feghouli ile Ryan Babel'i izleyeceğiz. Hücum merkezinde Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'nun bir adım önünde...

FATİH KARAGÜMRÜK

- Fatih Karagümrük cephesinde ise mini bir koronavirüs krizi yaşanıyor.

- Son 3 lig maçında 7 puan toplayıp 8. sıraya yerleşen takımın önemli parçaları, Lucas Biglia ve Fabio Borini'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

- Kenardan geldiği 2 maçta 2 gol atıp önemli katkı veren Artur Sobiech, bu sefer ilk 11'de başlayabilir.

- Kaptan Biglia yerine orta sahada Koray Altınay'ı, Borini yerine de sol açıkta Jimmy Durmaz'ı görebiliriz.

- Kalede Emiliano Viviano ve önündeki "Hedenstad, Roco, Zukanovic & Balkovec" hattının ise değişmesi beklenmiyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 5 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, 3'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Fatih Karagümrük'ün son 7 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 5 lig maçında attığı 13 şutta 5 gol kaydeden Mostafa Mohamed, daha sonraki 4 karşılaşmada 8 şut attı ancak fileleri havalandıramadı.

- Fatih Karagümrük, Osmanlıspor'dan (2015-16 sezonu) bu yana Süper Lig'e çıktığı sezon Galatasaray'ı her 2 maçta da yenen ilk takım olmak istiyor.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%71'lik kesim Fatih Karagümrük'teki kritik eksikler sonrası sarı-kırmızılı takımın galibiyetine yoğunlaşmış durumda...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun Porto günlerinden harika bir röveşata! İzleyelim...