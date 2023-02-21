Karagümrüklü futbolcu Otabek Shukurov gönülleri fethetti! Özbek futbolcu deprem bölgesine gidip kurtarma çalışmalarına katıldı

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Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken hem Türkiye’nin hem de dünyanın dört bir yanından insanlar yardım için seferber oldu. Spor dünyası da gerek yardım kampanyaları gerek bağışlar gerekse karşılaşmalar öncesinde yapılan saygı duruşları ile deprem felaketinden etkilenenlere destek verirken, deprem bölgesine giderek enkaz çalışmalarına katılan Fatih Karagümrük’ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov gönülleri fethetti.

KARDEŞLERİMİZ İÇİN BURADAYIZ

26 yaşındaki futbolcu da sosyal medya hesabından, kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntüleri, “Kardeşlerimiz için buradayız. Acınız acımızdır” notuyla paylaşırken Hatay’a gidiş sürecini Hürriyet’e şu sözlerle anlattı: “Takım 3 gün izinliydi. Onca acılar yaşanırken evde sırtüstü yatamazdım. Büyükelçilikten ‘Hatay, Ovakent’te Özbekistan askerleri sahra hastanesi kurdular, gelirseniz burada pilav yaparız’ diye mesaj da gelince hemen harekete geçmeye karar verdim.

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HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Oradaki çalışmalara, depremden etkilenen halka ve Özbek ekibimize moral vermek için koşa koşa gittim. İyi ki gitmişim herkes elinden geleni yapıyor. Çorba yapmak bile insana huzur veriyor, iyi ki gitmişim.” Hatayspor da “Otabek Shukurov, ülkesinden gelen ekiple birlikte arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak büyük bir özveriyle çalışmıştır. Özbekistan milletine ve Shukurov’a yanımızda olup, acımızı paylaştığı için teşekkür ederiz” paylaşımıyla oyuncuya teşekkür etti.

HAMiLE EŞi DE GiTMEK iSTEDi

Karagümrüklü futbolcu Otabek Shukurov’un eşi de Hatay’a gitmek istese de Özbek futbolcu eşinin hamile olması nedeniyle Hatay’a kendi başına gitti. Ovakent’te sahra çadırında kalan Shukurov daha sonra Antakya’ya geçip Özbek vatandaşlarıyla pilav hazırlayıp beraber dağıtımına katıldı.