Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor Maçı

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Süper Lig 24. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 YENİ MALATYASPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Caner, Emre Mor, Toure, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Borini

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Hafez, Dicko

Süper Lig'de oynadığı son 12 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor ardından ligde devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşayan ekip konumunda. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fatih Karagümrük, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 14 Süper Lig maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor, son galibiyetini Kasımpaşa'yı evinde 2-0 yenerek aldı.

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Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından gol atamayan tek takım olan Yeni Malatyaspor, şu ana kadar bu bölgeden rakip kaleye 24'ü isabetli toplam 86 şut gönderdi ancak fileleri havalandıramadı. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son dokuz golün yedisine doğrudan katkı sağlayan Aleksandar Pesic, aynı zamanda bu sezon ligde en fazla gol atan isim konumunda.

Fatih Karagümrük'ün son iki golüne de katkı sağlayan Salih Dursun, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı. Adem Büyük'ün bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Fatih Karagümrük'ten daha fazla karşılaşıp gol atamadığı tek ekip Antalyaspor.

Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.