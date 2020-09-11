Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. 1983/84 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, o sezonki puanlarının %80.1'ini iç sahada toplamıştı. Süper Lig'de mücadele ettiği daha önceki dört sezonun sadece birine yenilgiyle başlayan Fatih Karagümrük, tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de boy gösterdiği üç sezonda da oynadığı ilk hafta maçlarını üçer gol atarak kazandı.

Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada Sivasspor karşısında aldı. Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarına konuk olduğu 15 maçın 14'ünde gol yiyen Yeni Malatyaspor, kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada tek galibiyetini aldı.

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Youssouf Ndayishimiye'nin doğrudan katkısı var. Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Mevlüt Erdinç, Süper Lig kariyerinde Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu üç maçta üç gol attı. Fatih Karagümrük orta sahası Erik Sabo, geçen sezon 1. Lig'de görev aldığı son yedi karşılaşmada yedi gole doğrudan katkı sağlamıştı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig kariyerinde çıktığı dört ilk hafta maçının hiçbirinden mağlup ayrılmadı.

Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?

Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.