Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı öncesi duygusal açıklama

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Kendisi için çok duygusal bir maç olacağını kaydeden Volkan Demirel, "Bugün daha farklı duygular içindeyim. İçim yine kıpır kıpır. Beni ben yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe camiasına hayatım boyunca teşekkür edeceğim. Farklı yoldayım, hedeflerim olduğunu söylemiştim. Yuvadan uçma zamanıydı, kendi kanatlarıma uçacağım. Fenerbahçe'de neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ancak şu an tek düşüncem Karagümrük. Sorumluluklarım var. Fenerbahçeli taraftarların, bana desteği beni duygulandırdı. Şu an beni desteklemelerini bekleyemem ama gönüllerinin benimle olduğunu biliyorum." diye konuştu.