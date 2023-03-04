Canlı İzle: Karagümrük Sivasspor (Şifresiz canlı yayın)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor'u konuk ediyor.

13:30'da başlayan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadeleyi canlı aktarıyoruz.

KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR: 2-1



Goller: 27' Caicedo, | 45' ve 53' Diagne



(İkinci yarı oynanıyor)



NOTLAR



Fatih Karagümrük'e konuk olduğu iki Süper Lig maçını da kazanamayan Sivasspor'un, lig tarihinde 3+ kez ziyaret edip galip gelemediği tek deplasman Akhisarspor.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Fatih Karagümrük, lig tarihindeki en uzun serisini egale etmek için sahaya çıkıyor. İstanbul takımlarına konuk olduğu son sekiz maçlık süreçte sırasıyla birer mağlubiyet ve galibiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Yiğidolar, İstanbul deplasmanında üst üste iki galibiyeti en son 2018/19 sezonunda Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'i yenerek aldı.

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından en fazla net gol pozisyonunu gole çeviren takım Fatih Karagümrük. İstanbul ekibi aynı zamanda gol pozisyonlarını gole çevirme konusunda da ligin en yüksek yüzdesine sahip ekibi. Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım. Sivasspor ise şu ana kadar rakip filelere yolladığı gollerin %23'ünü bu şekilde buldu.

Bu sezon Süper Lig'de 13 gol kaydeden Fabio Borini, lig tarihinde Fatih Karagümrük formasıyla bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim olan Aleksandar Pesic'i yakalamak için sahaya çıkıyor. 2022/23 Süper Lig sezonunda Enner Valencia'nın ardından en fazla maçta rakip fileleri havalandıran oyuncular Fabio Borini ve Mbaye Diagne.

Sivasspor forması giyen Max-Alain Gradel'in bir Süper Lig maçında hem gol atıp hem de asist yaptığı tek İstanbul takımı Fatih Karagümrük.

Rıza Çalımbay, Fatih Karagümrük'e konuk olduğu iki Süper Lig maçını da kazanamadı. Bu sezon ligde yer alan takımlar arasında, Çalımbay'ın deplasmanda en az üç kez karşılaşıp mağlup edemediği bir rakibi bulunmuyor.

11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Baniya.

Haberin Devamı

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Gradel, Caicedo.

KARAGÜMRÜK SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Sivasspor maçı bugün saat 13:30'da başladı.. Mücadele TOD dijital platformundan şifresiz ve canlı yayınlanıyor.