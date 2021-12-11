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Karagümrük Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Süperlig#Karagümrük#Konyaspor
Karagümrük Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Bugüne kadar Konyaspor ile oynadığı 10 resmi maçın sadece birini kazanan Fatih Karagümrük, tek galibiyetini rakibini Süper Lig'de konuk ettiği tek karşılaşmada aldı. Fatih Karagümrük deplasmanında çıktığı son lig maçını kaybeden Konyaspor, daha önceki dört ziyaretinde rakibine mağlup olmamıştı. Son iki Süper Lig maçından puansız ayrılan Fatih Karagümrük, üst üste 3+ yenilgilik bir seriyi en son Ekim 1962-Ocak 1963 arasında yaşadı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Karagümrük Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini toplam dört gol yiyerek kaybeden Konyaspor, daha önceki altı karşılaşmalık süreci namağlup geçmiş ve kalesinde sadece üç gol görmüştü. Francesco Farioli göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı 12 iç saha maçındaki tek yenilgisini son karşılaşmada Trabzonspor'dan alan Fatih Karagümrük, seyircisi önünde en son Mart 1963'te üst üste iki maç kaybetti.

2021/22 Süper Lig sezonunda Trabzonspor'un ardından maçlarda en uzun süre skor avantajıyla oynayan iki takım Fatih Karagümrük ve Konyaspor. Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı ilk iki iç saha maçında üç gol atan Aleksandar Pesic, daha sonra seyircisi önünde oynadığı beş karşılaşmada çektiği 13 şutun sadece birini gole çevirebildi.

Konyaspor'un deplasmanda attığı son dört akan oyun golünün tamamında pay sahibi olan Serdar Gürler, üç asistini de Sokol Cikalleshi'nin gollerinde yaptı. Bu sezon Süper Lig'de bir takım arkadaşına en fazla şut pası veren oyuncu, Abdülkerim Bardakçı'ya 11 kez servis yapan Konyaspor sol beki Guilherme. Yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemeyen İlhan Palut, bu galibiyetlerin ikisini bu sezon Fenerbahçe ve Göztepe'yi yenerek aldı.

KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Karagümrük Konyaspor maçı bu akşam saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süperlig#Karagümrük#Konyaspor

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