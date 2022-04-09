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Karagümrük Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süperlig#Karamgümrük#Kasımpaşa
Karagümrük Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda

Karagümrük Kasımpaşa maçı ile iki ekip Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük'ün Kasımpaşa'yı konuk ettiği dört maçta da taraflar gol bulmayı başarırken, iki ekip de rakibini birer kez yenebildi. Fatih Karagümrük ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa, önceki beş karşılaşmada rakibine mağlup olmamıştı. Volkan Demirel yönetiminde İstanbul takımlarıyla oynadığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fatih Karagümrük, tek galibiyetini İstanbul Başakşehir deplasmanında aldı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Karagümrük Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İstanbul takımlarına konuk olduğu son 21 Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada Galatasaray'ı yenerek alan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamında kalesinde gol gördü. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fatih Karagümrük, bu karşılaşmaların beşinde kalesinde gol görmedi ve tek golü 1-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında yedi. Sami Uğurlu'nun göreve geldiği 18'inci haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan, galibiyet alan ve gol atan takım Kasımpaşa. Son iki deplasman maçında puan kaybetmeyen İstanbul ekibi, dış sahada daha uzun bir galibiyet serisini en son Ağustos-Kasım 2013 arasında yakaladı. Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalık bölümlerinde en az gol atan üç takımdan biri. Kasımpaşa ise şu ana kadar kalesinde gördüğü gollerin en büyük bölümünü bu dönemde yedi.

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Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son dört golde de Emre Mor'un doğrudan katkısı var. Emre aynı zamanda bu sezon Mounir Chouiar'ın ardından ligde maç başına en fazla çalım atan isim konumunda. Devre arasında Kasımpaşa'ya transfer olan Jackson Muleka, İstanbul ekibi adına çıktığı yedi Süper Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı. Kasımpaşa forveti Umut Bozok bu sezon Süper Lig'de attığı 14 golü 14 maça yaydı. Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2007/08 sezonundan bu yana bunu 15 karşılaşmada yapabilen bir oyuncu bulunmuyor.

KARAGÜMRÜK KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Kasımpaşa maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

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#Süperlig#Karamgümrük#Kasımpaşa

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