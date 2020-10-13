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Futbol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Karagümrük-Kasımpaşa maçı Fenerbahçe Ülker Stadı'nda

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Karagümrük-Kasımpaşa maçı Fenerbahçe Ülker Stadı'nda
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Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe Ülker Stadyumu'na alındı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek.

Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.

 

 

Karagümrük-Kasımpaşa maçı Fenerbahçe Ülker Stadında

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