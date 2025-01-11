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Karagümrük, Iğdır FK deplasmanından 3 puanla çıktı

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#Trendyol 1. Lig#Fatih Karagümrük#Iğdır Fk
Karagümrük, Iğdır FK deplasmanından 3 puanla çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 16:08

1. Lig'in 19. haftasında Iğdır FK evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti.

Alagöz Holding Iğdır FK: 0 - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Abdülhamit Söyler

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 90+1 Kerim Avcı), Aleksic, Regattin (Dk. 83 Lico), Ahmet Emin Engin (Dk. 83 Burak Çoban), Caner Cavlun, Thuram, Burak Altıparmak, Burak Bekaroğlu, Marcos Silva (Dk. 70 Niemann)

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Wesley, Dovedan (Dk. 79 Arda İbrahim Akgün), Tresor Doh, Ahmet Sivri (Dk. 87 Emir Tintiş), Göktan Gürbüz (Dk. 90 Muhammed Mert), Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya

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Gol: Dk. 53 Göktan Gürpüz (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Burak Altıparmak (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 70 Wesley ve Talha Ülvan (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 34 Alim Öztürk, Dk. 70 Eysseric (Alagöz Holding Iğdır FK)

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#Trendyol 1. Lig#Fatih Karagümrük#Iğdır Fk

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